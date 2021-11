Choupo-Moting is de volgende speler van Bayern Munchen die positief test

Bayern München-aanvaller Eric Maxim Choupo-Moting heeft een positieve test afgelegd op het coronavirus. De 32-jarige Kameroener bevindt zich in isolatie en voelt zich naar omstandigheden goed, aldus Bayern.

Choupo-Moting was één van de vier niet-gevaccineerde spelers van Bayern München die in quarantaine moesten na de 2-1 competitienederlaag van vrijdag bij Augsburg. Hij had contact gehad met een lid van het Bayern-team die positief testte op het coronavirus.

Enkele weken geleden moest Choupo-Moting ook al in isolatie na de positieve test van zijn gevaccineerde ploegmakker bij de Rekordmeister, Niklas Süle.