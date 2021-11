ZO ZIT DAT. Zelftesten vliegen de deur uit, maar hoe moet je ze correct gebruiken?

Het aantal nieuwe besmettingen ligt in ons land momenteel erg hoog, waardoor een zelftest afleggen een handig hulpmiddel kan zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het Overlegcomité besloot vorige week nog dat wie in het nachtleven zijn mondmaskers wil afzetten eerst een negatieve zelftest moet afleggen.

Zelftests zijn vooral geschikt om hogere virale ladingen op te sporen en zeggen dus wie er meer besmettelijk is. “Je detecteert er in de eerste plaats de superverspreiders mee”, aldus microbioloog Herman Goossens (UAntwerpen). “De betrouwbaarheid bedraagt 80 procent als de test correct is uitgevoerd.”

LEES OOK. Zelftesten vliegen de deur uit, maar hoe zeker ben je van de uitslag? En zijn ze allemaal van goede kwaliteit? (+)

Het kan soms ook moeilijk zijn om de streepjes op de test af te lezen, waardoor het onduidelijk is of iemand positief of negatief is. De omgevingstemperatuur heeft ook invloed: als het te warm is, daalt de gevoeligheid. Als je erg recent besmet bent geraakt, zal de zelftest dat ook moeilijk detecteren.

De boodschap is dus dat wie een negatieve zelftest heeft afgelegd, het best nog altijd voorzichtig blijft.