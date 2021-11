ECDC waarschuwt Europese lidstaten: “Druk op gezondheidszorg tijdens en na feestdagen kan zeer hoog worden”

De Europese gezondheidsdienst stuurt niet alleen een waarschuwing de wereld in, het roept ook op tot de verhoging van het algemene vaccinatieniveau in Europa, “vooral in de meest achtergebleven landen”. Volgens topvrouw Andrea Ammon is er nog steeds een grote vaccinatiekloof die niet snel lijkt te worden ingehaald en “dat biedt veel ruimte aan de verspreiding van het virus”.

In de videoboodschap van Ammon is ook te horen dat het ECDC de boosterprik aanbeveelt voor alle 18-plussers, en met prioriteit voor mensen ouder dan 40. “We moeten ons dringend concentreren op het overbruggen van deze immuniteitskloof, het aanbieden van boosterprikken aan alle volwassenen en het opnieuw invoeren van niet-farmaceutische maatregelen”, klinkt het.

Opflakkering tijdens feestdagen

Ammon waarschuwt ook voor het opflakkeren van de epidemie tijdens de maanden december en januari, met name de periode van de feestdagen. Het ECDC verwacht vooral dan “maatregelmoeheid”. “Vooral in privébijeenkomsten rond de feestdagen, mensen gaan misschien de afgelopen winter willen compenseren.”

De laatste ECDC-scenario’s geven aan dat de potentiële last van de deltavariant in Europa in december en januari zeer hoog zal zijn, “tenzij er nu volksgezondheidsmaatregelen worden genomen, in combinatie met inspanningen om het aandeel gevaccineerden in de totale bevolking te vergroten”.

In de Europese Unie heeft 67,7% van de bevolking twee dosissen van het vaccin gekregen, maar de verschillen tussen de lidstaten zijn enorm. Zo is volgens cijfers van dinsdag slechts 24,2% van de Bulgaren ingeënt tegen 86,7% van de Portugezen.