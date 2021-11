Aantal besmettingen bij leerlingen stijgt met 36 procent: meer in secundair dan lager onderwijs

Uit de meest recente cijfers van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) blijkt dat er tussen 8 en 21 november een positieve Covid-test afgenomen werd bij 1,76 procent van de leerlingen, dat is een stijging van 36 procent. “Als de besmettingen oplopen in de hele samenleving, dan worden ook de scholen niet gespaard”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

“Het virus slaat toe in de hele samenleving, maar het onderwijs is de enige sector die consequent transparantie biedt over de besmettingen en de quarantaines binnen de eigen sector”, aldus Weyts in een persbericht. “Al meer dan een jaar lang wordt er elke twee weken gerapporteerd over de cijfers die verzameld worden door de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s), die in uiterst moeilijke omstandigheden werken om zoveel mogelijk scholen zoveel mogelijk open te houden.”

Uit die laatste cijfers van de CLB’s blijkt nu een forse stijging in het aantal besmettingen op scholen. In de periode tussen maandag 8 en zondag 21 november werd er bij 21.162 leerlingen (1,76 procent) en 6.168 onderwijspersoneelsleden (3,64 procent) een positieve Covid-test afgenomen. Daarop werden 33.603 leerlingen (2,79 procent) en 1.144 personeelsleden (0,68 procent) in quarantaine geplaatst. Het aantal besmettingen bij leerlingen is ten opzichte van de vorige rapporteringsperiode gestegen met 58 procent.

Weyts nuanceert die toenames. “Ten eerste is de toename van het aantal besmettingen bij leerlingen opmerkelijker lager dan de toename van het aantal besmettingen in de hele samenleving in dezelfde periode”, klinkt het. “Ten tweede wordt er vergeleken met de periode waarin de herfstvakantie viel.”

Meer besmettingen in middelbaar

Nog volgens de onderwijsminister zijn er goed uitgewerkte procedures voor scholen die geconfronteerd worden met clusterbesmettingen of overmacht. “Die lokale aanpak is te verkiezen boven nieuwe lineaire maatregelen, waarbij we bijvoorbeeld afstandsonderwijs ook verplichten in de scholen waar zich op dit moment minder of geen probleem stelt.”

Het aandeel van het lager onderwijs binnen de totale besmettingscijfers van het onderwijs daalt: van 70 procent van alle onderwijsbesmettingen in de vorige rapporteringsperiode naar 60 procent in de meest recente cijfers.