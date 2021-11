Dit staat er op het spel vanavond: derde plaats brengt Club Brugge naar nieuwe ‘tussenronde’ van Europa League

Club Brugge kan in de groepsfase van de Champions League nog als tweede, derde én vierde eindigen. Een punt tegen RB Leipzig volstaat om als derde naar de Europa League te gaan, maar dan zit Club Brugge nog niet rechtstreeks bij de laatste zestien.

Met een gelijkspel tegen RB Leipzig wordt Club Brugge minstens derde in de groep des doods en mag het zich al opmaken voor de Europa League. Ook de tweede plaats en overwintering in de Champions League is dan mathematisch nog mogelijk.

Dromen mag, maar in het meest realistische scenario eindigt blauw-zwart gewoon op plaats drie. Daarmee plaatsen ze zich voor een nieuwe play-offronde die hen naar de knock-outfase van de Europa League moet leiden. In een dubbele confrontatie nemen de nummers drie uit de Champions League-poules het op tegen de tweedes van de Europa League-poules. De acht winnaars van die dubbele confrontaties (op 17 en 24 februari 2022) plaatsen zich voor de 1/8ste finales op 10 en 17 maart. De loting voor de nieuwe tussenronde vindt al plaats op maandag 13 december, in de week na de laatste groepswedstrijden.

Groepswinnaars beloond

De nieuwe play-offronde is een van de vele veranderingen dit seizoen in het Europese clubvoetbal. Vooral de groepswinnaars van de Europa League worden hiermee beloond door de UEFA, aangezien zij zich rechtstreeks plaatsen voor de 1/8ste finales en vrijgesteld zijn van die tussenronde. Pas op 10 maart - drie maanden na de laatste poulewedstrijd - moeten de groepswinnaars opnieuw aan de bak.