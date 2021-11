Brits parlementslid mag haar drie maanden oude baby niet meenemen naar Lagerhuis: “Maar regels over mondmaskers zijn er niet”

“Het is tegen de regels om een kind mee te brengen naar een debat in Westminster Hall.” Die boodschap kreeg Brits parlementslid Stella Creasy te horen nadat ze haar drie maanden oude baby had meegenomen naar het parlementsgebouw. “Blijkbaar zijn er regels over mijn drie maanden oude baby. Over mondmaskers zijn er trouwens nog steeds geen regels”, reageert het Labour-lid.

Via een e-mail kreeg Labour-lid Stella Creasy te horen dat het niet is toegestaan om met kinderen plaats te nemen in het Lagerhuis. “U mag niet in de kamer gaan zitten als u wordt vergezeld door uw kind”, luidt de exacte regel. Ook niet als dat kind een drie maanden oude, slapende baby is, dus.

Conservatief fractieleider Jacob William Rees-Mogg noemt het babyverbod “redelijk en volledig in overeenstemming met de wet”. Maar Speaker van het Britse Lagerhuis Lindsay Hoyle heeft een commissie van parlementsleden gevraagd om de regels te herzien. Volgens hem moeten regels in hun context worden gezien en kunnen ze veranderen met de tijd. “Het is belangrijk dat ouders volledig kunnen deelnemen aan het werk van het Lagerhuis, en om die reden is er ook een kinderdagverblijf”, aldus Hoyle.

Stella Creasy zei dat ze blij was om dit te horen. Op Twitter spreekt ze zich uit over de volgens haar “vreemde maatregel”. “Het is toch vreemd dat er in het ‘moeder aller parlementen’ geen plaats lijkt te zijn voor moeders”, schrijft ze. Nog volgens Creasy konden haar twee andere kinderen in het verleden wel mee naar het Lagerhuis. Pas recent werden de regels veranderd. “Terwijl er trouwens geen regels zijn over mondmaskers.”

Vice-premier Dominic Raab zei dat hij “veel sympathie” had voor het parlementslid van Walthamstow, en dat politici ervoor moesten zorgen dat “ons beroep in de moderne wereld wordt gebracht”. Tegelijkertijd zei hij wel dat het aan de autoriteiten van het Huis is om de “juiste balans” te bepalen.

De officiële woordvoerder van Boris Johnson zei dat de premier verbeteringen wil zien om het parlement gezinsvriendelijk te maken, “maar een wijziging van de regels is een zaak van het Lagerhuis”.