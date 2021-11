Binnen de poolcirkel hebben ze sprookje nog straffer dan Union: afgelegen clubje zet Roma en Mourinho een neus dankzij ex-gevechtspiloot

In België hebben we de mond vol van het sprookje van Union, maar het Europese voetbal kent een nog veel straffer verhaal. Bodø/Glimt, een voetbalclub uit een Noors stadje met amper 50.000 inwoners net boven de Noordpoolcirkel, kan zich vandaag immers verzekeren van Europese overwintering nadat het AS Roma en José Mourinho met 6-1 inmaakte in de Conference League.