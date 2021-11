Waaier aan voedsel voor Kerstmis in Verenigd Koninkrijk ingeperkt om tekorten te voorkomen

Als hoofd van de Cold Chain Federation, een brancheorganisatie die de industrie van temperatuursgecontroleerde logistiek overkoepelt, zei Shane Brennan dat de sector zich focust op wat hij denkt dat “haalbaar” is in termen van levering aan de winkels.

“Het gaat niet om tekorten, het gaat om vereenvoudiging. Een kleinere waaier is uiteraard één van de cruciale beslissingen die je kan nemen in een poging om de bevoorradingsketen efficiënter te maken”, aldus Brennan. “En het gaat om de hoeveelheid goederen die je verwacht in de rekken te krijgen en dan met het klantenbestand te werken om dat (...) duidelijk te maken.”

“Wij zijn erg goed in het hoog opstapelen en goedkoop verkopen in de kersttijd. Wat wij moeten doen, is dat strategisch lager inschalen om de belofte na te komen dat de goederen, die je verwacht in de rekken te zien, er zullen zijn, maar niet noodzakelijk alle extra’s”, zo kregen de parlementsleden te horen.

In het Verenigd Koninkrijk staat de bevoorradingsketen onder druk, onder andere omdat truckers vaarwel aan de industrie zeggen en het moeilijk is nieuwe te vinden, vanwege problemen aan de grens, en vertragingen bij het vervoer van scheepscontainers.

Volgens Brennan duurt het nu twee tot drie dagen eer in Britse havens aangekomen vers voedsel in de winkel geraakt waar dat normaal dezelfde of volgende dag zou zijn. Voor diepvriesvoedsel is de tijdspanne van één tot drie dagen naar vijf tot zes dagen gestegen.