Zeker 27 doden nadat boot met migranten zinkt voor kust van Calais: dodelijkste schipbreuk sinds 2018

Minstens 27 migranten zijn woensdag om het leven gekomen nadat hun boot zonk in het Kanaal, ter hoogte van het Franse Calais. Dat meldt de Franse politie. De schipbreuk gebeurde tijdens een poging om Groot-Brittannië te bereiken.

Het zou om de dodelijkste schipbreuk gaan sinds 2018, toen steeds meer migranten zich waagden aan de oversteek van het Kanaal. In 2020 kwamen zes mensen om het leven en bleven drie anderen vermist, in 2019 werden vier doden geregistreerd. De Franse premier Jean Castex spreekt over een tragedie. “Mijn gedachten zijn bij de vele vermisten en gewonden, de slachtoffers van criminele smokkelaars die misbruik maken van hun nood en hun ellende“, schreef Castex op Twitter.

Het ongeluk vond woensdagmiddag plaats. “Rond 14.00 uur meldde een visser dat hij ongeveer vijftien lichamen zag drijven voor Calais”, aldus het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. “Een schip van de Franse marine heeft volgens een voorlopig rapport verschillende lichamen geborgen, onder wie vijf doden en vijf bewusteloos.” Een tijdlang was er dan ook sprake van vijf doden. Intussen is het dodenaantal door de Franse politie bijgesteld naar minstens 27. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend. Of het ook om kinderen gaat, evenmin.

Meteen na de noodoproep van de visser werden drie reddingsschepen en drie helikopters ingezet. Die konden meer dan 20 mensen levend uit het water redden, maar minstens even veel mensen waren reeds verdronken. Volgens een bron dicht bij de zaak waren er ongeveer vijftig mensen aan boord van de boot die uit Duinkerken was vertrokken. De reddingsacties gingen door tot in de late namiddag.

“Misdadige smokkelaars”

De strenge controles op treinen en ferry’s drijven steeds meer migranten ertoe de tocht naar Engeland via het water te maken. Die oversteek is ontzettend gevaarlijk: het Kanaal is immers een van de drukst bevaren zeeroutes ter wereld.

De Britse premier Boris Johnson roept een crisisoverleg bijeen, meldt Downing Street. Bedoeling is om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin is onderweg naar de plaats van de schipbreuk. “Het kan niet genoeg worden benadrukt hoe misdadig de smokkelaars zijn die deze overtochten organiseren”, verklaarde hij.