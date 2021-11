Kritiek op executie van op 17-jarige leeftijd gearresteerde Iraniër

Er is woensdag kritiek gekomen op de executie in Iran van een man die was veroordeeld voor een moord die hij als minderjarige zou hebben begaan.

De 25-jarige Arman Abdolali werd woensdag terechtgesteld wegens moord op zijn vriendin in weerwil van internationaal protest dat reeds tot uitstel van voltrekking van de in 2015 uitgesproken doodstraf had geleid.

Volgens de in Oslo gebaseerde mensenrechtenorganisatie Iran Human Rights (IHR) is de executie een “internationale misdaad”; “Niet alleen is Arman geëxecuteerd voor een veronderstelde misdaad die hij onder de achttien jaar zou hebben gepleegd wat een schending van het internationaal recht is. Ook is hij veroordeeld op basis van bekentenissen die door foltering zijn afgedwongen en zonder eerlijk proces.”

Een woordvoerster van het Hoog VN-Commissariaat voor de Mensenrechten noemde de ophanging “diepgaand choquerend”. De organisatie betreurde ook dat de man “de laatste twee maanden zes keer in isolement was geplaatst in afwachting van zijn steeds opnieuw uitgestelde executie.”