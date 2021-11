Haalt Marc Brys doelman Rafael Romo naar de bank bij OHL? “Daar wordt over nagedacht”

Op een moment dat OHL nog hoopte om een puntje uit de brand te slepen afgelopen zaterdag, ging Romo zwaar in de fout. Hij kwam veel te ver uit zijn doel, ging op wandel met bal, moest inleveren en leidde de 1-3 in. “Zijn intenties waren nobel. Hij wilde het balbezit houden”, zalft Marc Brys. En toch is hij ook kritisch voor zijn doelman. “Topsporters moeten ertegen kunnen om streng geëvalueerd te worden. Rafa moet zichzelf in vraag stellen, en wij doen dat ook. Of een wissel al voor vrijdag is, zullen we nog bekijken, maar het mag duidelijk zijn dat erover nagedacht wordt.”

Alex Runarsson, een 26-jarige huurling van Arsenal en de zoon van Runar Kristinsson, mocht tot nu toe enkel spelen in de beker, terwijl hij naar Leuven is gekomen met de duidelijke ambitie om te spelen. “In het begin was er zelfs de vraag van Arsenal dat hij absoluut moest spelen”, vertelt Brys. “Maar daar konden we niet op ingaan. De beste doelman speelt, en het is logisch dat Romo aan het seizoen begonnen is na zijn fantastische prestaties vorig jaar.”

© BELGA

Ijskonijn

De manier waarop Runarsson omging met zijn bankzittersstatuut, kon Brys wel smaken. “Hij verwachtte te spelen. Dan is het knap dat hij gemotiveerd bleef als dat niet gebeurde. Hij komt van een veel grotere club, maar is duidelijk bereid om zich te smijten voor OHL”, klinkt het.

De IJslander heeft een heel andere stijl dan Romo. “Twee stijlen kunnen bijna niet verder uit elkaar liggen dan die van hen twee”, zegt Brys. “Alex is een cool ijskonijn die het van zijn technisch vernuft moet hebben. Rafa heeft meer reikwijdte en is een pure matchwinnaar. Met hem kan je naar de oorlog.”

Of de wissel van de wacht al voor vrijdag op Union is, zal moeten blijken. Een andere optie is dat Runarsson volgende week opnieuw keept in de beker tegen Westerlo. Doet hij het daar goed, is de kans groot dat hij ook in de competitie onder de lat blijft staan.