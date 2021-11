Marc Van Ranst: “We gaan wellicht naar een lockdown light”

Vermoedelijk voert België binnenkort een “lockdown light” in, in de strijd tegen de vierde golf van het coronavirus. Dat heeft viroloog Marc Van Ranst woensdagavond gezegd in “VTM NIEUWS”.

Van Ranst beantwoordde woensdagavond een reeks vragen van VTM-kijkers. Hoe komt het dat de besmettingen in Vlaanderen dezer dagen zo hoog liggen? Volgens Van Ranst is het virus zelf de verklaring. “De deltavariant is ongelooflijk besmettelijk. En in Vlaanderen is het heel erg: daar heb ik geen directe verklaring voor. Wallonië en Brussel hebben meer geleidelijk versoepeld en dat kan deels de verklaring zijn.”

De viroloog denkt niet dat we naar een zware lockdown gaan zoals de eerste in 2020. “We krijgen wellicht een lockdown light , met bijvoorbeeld een vroege sluiting van de horeca. Dat kan op tafel liggen bij het volgende Overlegcomité. Het moet wel snel gebeuren, wellicht volgende week. Maar we moeten de nieuwe maatregelen wel doordacht nemen”, aldus Van Ranst.

Krijgen we dit jaar normale eindejaarsfeesten? “De eindejaarsfeesten liggen nog een maand voor ons, maar ik denk niet dat we volledig normale feesten krijgen zoals in 2019, dus voor de coronacrisis. Of het even ingrijpend zal zijn zoals in 2020: dat denk ik ook niet”, aldus Van Ranst.

Van Ranst vindt tot slot dat de samenleving te veel verwacht van virologen. “Voorspellingen doen op lange termijn kan men ook van virologen niet verwachten”, aldus de viroloog.