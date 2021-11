Tuinen van nieuwe woonwijk in Willebroek moeten worden afgegraven: PFOS-waarden tien keer hoger dan in Zwijndrecht

Willebroek

Een volledige woonzone in aanbouw op de terreinen van een voormalige papierfabriek in Willebroek moet gesaneerd worden omdat de grond met PFOS vervuild is. De volledige toplaag van de site zal worden afgegraven en vervangen door propere grond om gezondheidsrisico’s op lange termijn weg te nemen. Dat is meegedeeld op de bewonersvergadering in de wijk. In juli raakte al bekend dat de PFOS-waarden er tot tien keer hoger zijn dan in Zwijndrecht. Minister Zuhal Demir (N-VA) wil saneringswerken “zo snel mogelijk” laten uitvoeren.