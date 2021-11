Seksueel getinte foto (met kleren aan) voor een kerk? In Rusland riskeer je nu zelfs een celstraf

“Het kwetsen van de religieuze gevoelens van gelovigen”, daarom werden blogger Roeslan Bobiëv (23) en model Anastasia Tsjistova (19) eind oktober aangehouden. Ze hadden een foto gepost op sociale media waarop ze simuleerden dat zij hem bevredigde. Beiden hadden hun kleren aan maar werden toch veroordeeld tot tien maanden cel omdat op de achtergrond de Basiliuskathedraal op het Rode Plein in Moskou te zien is. Eerder werd ook al een 22-jarige vrouw aangehouden die haar borsten liet fotograferen voor diezelfde kathedraal. Een 31-jarige vrouw die voor de Izaäkkathedraal in Sint-Petersburg in string poseerde werd intussen ook al gearresteerd.

Het is de eerste keer dat Rusland zo hard optreedt voor de gevoelens van gelovigen. Nochtans bestaat de wet al sinds 2013. Die werd in het leven geroepen nadat de feministische groep Pussy Riot een optreden gaven van 40 seconden in de Christus-Verlosserkathedraal in Moskou. Nochtans zouden de influencers in kwestie - in tegenstelling tot Pussy Riot - geen politieke bedoelingen hebben en waren de foto’s “voornamelijk bedoeld voor de likes”.