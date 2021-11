Drie mannen schuldig bevonden aan moord op Ahmaud Arbery (25)

De drie blanke mannen die worden beschuldigd van het achtervolgen en doden van de jonge zwarte jogger Ahmaud Arbery, zijn schuldig bevonden aan moord, zware geweldpleging en medeplichtigheid aan moord. De zaak groeide net als het proces rond George Floyd uit tot één van de symbolen van de Black Lives Matter-beweging in de VS.

De drie beklaagden zijn Travis McMichael (35), zijn vader en oud-agent Gregory McMichael (65) en hun buurman William Bryan (52). Ze riskeren nu een levenslange gevangenisstraf voor de moord op de 25-jarige Arbery. In februari 2020 werd de jongeman doodgeschoten toen hij in de stad Brunswick, in de staat Georgia, door een woonwijk aan het joggen was. In het onderzoek gebeurde twee maanden lang niets, tot er een video van de moord op sociale media verscheen. Op de beelden is te zien hoe Arbery een witte pick-up passeert waarop een man staat. Een tweede man hield de jogger vervolgens tegen en nadien waren drie schoten te horen.

De daders werden op 7 mei aangehouden. William Bryan, de man die de beelden maakte, werd twee weken later opgepakt. Vader en zoon werden beschuldigd van moord en zware geweldpleging, maar pleitten zelf onschuldig. Ze stelden dat ze dachten dat Arbery een dief was. Ook Bryan pleitte onschuldig aan de aanklachten van medeplichtigheid aan moord en poging tot illegale arrestatie. Nu zijn de drie mannen dan toch schuldig bevonden aan moord en een reeks andere aanklachten. De twaalf juryleden beslisten dat unaniem na meer dan elf uur beraadslagen. Hun straf zal op een later tijdstip worden bepaald.

Ahmaud Arbery is net als George Floyd één van de symbolen van de Black Lives Matter-beweging die in de Verenigde Staten strijdt tegen het (politie)geweld op Afro-Amerikanen. Opmerkelijk: de drie verdachten worden voor een federale rechtbank ook beschuldigd van racisme en zullen in februari opnieuw worden berecht.

De Amerikaanse president Joe Biden liet na de schuldigverklaring weten dat de moord een pijnlijke herinnering is aan het feit dat er nog een lange weg te gaan is in het verslaan van raciale ongelijkheid in de VS. “Niets kan meneer Arbery terugbrengen naar zijn familie en gemeenschap, maar de uitspraak verzekert dat de daders van deze vreselijke misdaad zullen worden gestraft”, zei hij in een verklaring.