Herbricht, het uitdovende gehucht dat steeds overstroomd wordt: “De Maas? Dat is mijn tweede vrouw, met wie ik af en toe ruzie heb”

“Toen ik klein was, leefden hier nog zo’n veertig mensen. Vandaag zijn we met zes, straks met vijf.” Herbricht, een gehucht van Neerharen in de winterbedding van de Maas, was nooit bruisend, maar vandaag is het vrijwel uitgestorven. De meeste bewoners zijn verjaagd door de rivier waarmee ze hun leven deelden. De meesten vertrokken na de overstroming te veel. Dat is ook de reden waarom nu het plaatselijke café sluit, waardoor er nog maar vier bewoonde huizen overblijven.