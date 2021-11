Ajax blijft imponeren met maximum van de punten in Champions League, spits Haller zit al aan 9 treffers in 5 matchen

De Amsterdammers trokken als leider in groep C met twaalf op twaalf en een ticket voor de 1/8ste finale reeds op zak richting de Hel van Besiktas. Puntgewin verzekerde Ajax van groepswinst en dat was de motivatie om er vol voor te gaan, ondanks de vele wissels. Maar ook Besiktas wilde in zijn laatste thuiswedstrijd winnen. De Turken waren na vier nederlagen reeds zo goed als uitgeschakeld maar wilden hun eer redden. En dat lukte aanvankelijk behoorlijk goed. Met de herstelde Batshuayi op de bank gingen de Turken naarstig op zoek naar de openingstreffer. Die kwam er op het half uur toen de bal, na interventie van de VAR, op de stip werd gelegd. Rachid Ghezzal aarzelde niet en haalde de trekker genadeloos over.

De wedstrijd bleef leuk op en af gaan met kansjes aan beide kanten. Ajax bracht aan de rust topschutter Sebastien Haller tussen de lijnen. De Frans-Ivoriaan scoorde in de vorige vier wedstrijden zeven keer en had ook nog twee assists achter zijn naam. En daar voegde hij in een tijdspanne van nog geen half uur nog eens twee treffers aan toe. Hij is meteen de eerste speler ooit die in zijn eerste vijf CL-wedstrijden negen keer de weg naar de netten vindt. Eerst werkte hij een assist van Tagliafico tegen de touwen, even later stond hij op de juiste plaats om van dichtbij de bezoekers op voorsprong te brengen. Besiktas, met Batshuayi intussen tussen de lijnen, vond niet meer de kracht om terug te slaan en incasseerde een vijfde nederlaag op rij. De strijd om de tweede plaats in de groep gaat tussen Sporting CP en Borussia Dortmund die elkaar later op de avond ontmoeten in Portugal.

In groep D ontving Inter vroeg in de avond het Oekraïense Shaktar Donetsk. De bezoekers hielden stand tot aan de rust, ook al omdat de VAR een doelpunt van Lautaro Martinez afkeurde. Na de koffie brak echter de veer. Edin Dzeko scoorde twee keer voor de Milanezen en loodste daarmee zijn team voorbij Real Madrid naar de top van het klassement in de groep met één punt voorsprong op Real Madrid dat later op de avond aan de slag moet bij Sheriff Tiraspol.