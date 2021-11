Deze boekenwurmen vonden ook zonder Groot Leesoffensief hun weg naar de boekenkast: “Lezen is echt belangrijk voor mij. Je waant je even in een andere wereld”

2 miljoen euro. Zoveel investeert de Vlaamse regering om ons weer in de top vijf te krijgen van landen met de beste leesvaardigheid. Naast verschillende (voor)leesprojecten in scholen, komt er ook een Nationale Leesdag. “We moeten weer uitblinkers worden”, zegt onderwijsminister Ben Weyts (N-VA). Net als deze kinderen, die met plezier uren doorbrengen in hun favoriete boeken.