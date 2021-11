Raoul Hedebouw wordt de nieuwe voorzitter van PTB-PVDA

Het gezicht van de partij was hij al lang, vanaf 2022 wordt Luikenaar Raoul Hedebouw (44) ook de voorzitter van PTB-PVDA. Toen dinsdagnacht de deadline was verstreken, bleken zich geen andere kandidaten te hebben aangediend. Zo wordt de officiële verkiezing op het congres van 5 december een formaliteit. Hedebouw is al nationaal woordvoerder sinds 2005 en speelde een bepalende rol in de steile opgang de afgelopen tien jaar. Mede dankzij zijn Nederlandstalige tussenkomsten in de Kamer tijdens de vorige legislatuur kreeg PVDA ook in Vlaanderen voet aan de grond.

Toen huidig voorzitter Peter Mertens een paar weken geleden besliste zijn mandaat niet te verlengen, keek iedereen meteen Hedebouw, Kamerfractieleider en een van de weinige parlementsleden in dit land die perfect tweetalig zijn. Handig, als je ook de enige unitaire partij van het land wil leiden. “Maar Raoul combineert dat ook nog eens met dossierkennis, scherpe analyses en heel veel humor”, zegt David Pestieau, de directeur van de studiedienst, van wie even werd gezegd dat hij zich ook kandidaat zou stellen. “Niemand combineert alle nodige kwaliteiten zo goed als Raoul”, zegt hij. “Dan is het beter dat hij het doet.”

