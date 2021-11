Na jarenlang getouwtrek en politieke blokkages is er nu toch een akkoord om 5G uit te rollen in ons land. Minister van Telecom Petra De Sutter (Groen) slaagde erin om alle regeringen daarover op één lijn te krijgen. Het supersnelle internet is vooral belangrijk voor de economie, maar sijpelt op lange termijn ook ons leven binnen.