John van den Brom beseft dat het beter moet: “Genk weet waarvoor het in Zagreb is”

KRC Genk treedt donderdagavond (18u45) voor zijn vijfde groepswedstrijd in de Europa League aan op het veld van Dinamo Zagreb. De Limburgers hebben met 4 op 12 hun lot nog in eigen handen, maar de resultaten uit de laatste wedstrijden boezemen weinig vertrouwen in. Zo werd zondagavond in de Jupiler Pro League nog met 2-0 verloren van rode lantaarn Beerschot.

Dat het beter moet, beseft coach John van den Brom. “We weten dat we een aantal dingen beter zullen moeten doen dan in onze jongste wedstrijden. Dinamo zit voor een stuk in dezelfde situatie. We hebben respect voor de tegenstander, maar kijken vooral naar onszelf”, verklaarde de Nederlander daags voor de wedstrijd.

Eind september kreeg Genk in eigen huis een flinke tik om de oren van Zagreb. Maar Van den Brom relativeert die uitslag. “De 0-3 van in Genk was geen correcte weergave van het spelbeeld, want we hadden ook toen voldoende mogelijkheden om te scoren. Dit is een nieuwe kans. We weten wat we willen en waarvoor we hier zijn.”

West Ham United leidt in groep H met 10 op 12 en heeft voorlopig het ticket voor de achtste finales in handen. Zagreb staat tweede met 6 punten, een plaats die na Nieuwjaar recht geeft op de tussenronde in de Europa League. Dan volgt Genk op plaats drie, waarmee ze voorlopig in het vangnet van de Conference League terechtkomen. Rapid Wenen (3 punten) staat laatste.