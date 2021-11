AA Gent mikt in Cyprus op groepswinst: “Nieuwe kans om het af te maken”

AA Gent kan zich donderdagavond (21u) mits een overwinning in Cyprus tegen Anorthosis Famagusta verzekeren van groepswinst in de Conference League. De Buffalo’s leiden in poule B met 10 op 12 en zijn al zeker van overwintering. Alleen Partizan Belgrado kan hen in theorie nog van een rechtstreeks ticket voor de achtste finales houden.

Hein Vanhaezebrouck hoopt dat zijn team de klus in Cyprus klaart. In de overvolle kalender kunnen de Oost-Vlamingen de laatste groepsmatch op 9 december thuis tegen het Estse Flora dan zonder druk aanvatten.

“We hadden het heel graag afgemaakt tegen Partizan (1-1 thuis op de vorige speeldag, red). Dat zat er ook dik in. We hadden voldoende overwicht en kansen om het daar al af te maken. Dat is niet gelukt hoewel het absoluut onze bedoeling was om dat te doen”, legde HVH uit. “Dit is de volgende kans. We gaan het opnieuw proberen maar niets zegt dat het zal lukken. Ze verloren hun vorige match maar waren de betere ploeg. Maar wij moeten vooral bezig zijn met onszelf en ervoor zorgen dat we erin slagen het morgen definitief af te maken en zo eerste zijn van de groep.”

Gent moet het in Cyprus overigens zonder Sven Kums doen. “Hij is een beetje ziek, heeft wat hoofdpijn. We hebben de testen gedaan, het is geen covid. Maar het is te zot om hem drie dagen mee te nemen naar Cyprus. Dan laat je hem beter uitzieken thuis.”