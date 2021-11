Slaven van de voetballobby of ‘subsidiegeslurp’: voorstel om te snoeien in fiscale voordelen voor voetbalclubs verdeelt Vivaldi

De federale regering is het onderling niet eens over de manier waarop moet worden gesnoeid in de fiscale voordelen voor voetbalclubs. Het voorstel dat minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) daarover deed, valt slecht bij de liberalen. En Vooruit verwijt die liberalen dan weer te slaafs de voetballobby te volgen. “Nooit gedacht dat liberalen een dergelijke vorm van subsidieslurpen durven verdedigen”, stelt Vooruit-Kamerlid Joris Vandenbroucke.