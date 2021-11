De helft van de ploeg gebuisd, waarvan twee zware onvoldoendes: dan weet je dat Club Brugge een dramatische avond achter de rug heeft. Verdedigend sloeg het bij momenten nergens op, aanvallend was Club o zo onmondig. Dit was bijna de slechtste prestatie ooit onder Clement. Want er is die 6-1 op Gent nog.