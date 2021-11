REACTIES. Hans Vanaken kan zware nederlaag niet verklaren, Simon Mignolet ziet sneeuwbal groter worden

Hans Vanaken wist niet goed wat te zeggen na de zware nederlaag.“Hoe komt zoiets?”, vroeg hij zichzelf af. “Dit is moeilijk uit te leggen. We zijn allemaal enorm ontgoocheld in onszelf. We werden vanaf de eerste minuut overpowered, we kwamen gewoon niet in de match.”

Iedereen wist waarover het ging. Vanaken: “We wisten dat het heel belangrijk was maar hebben zo niet gespeeld. We zitten in een periode dat het minder gaat, ook in competitie. De oplossing? We moeten gewoon veel meer lef hebben aan de bal maar we zitten zonder vertrouwen. Dat is niet nodig want we hebben kwaliteit, hebben dat getoond in de voorbije matchen. We wisten wat we moesten doen maar ze lieten ons niet voetballen. We geraakten er niet onderuit, dat is hun kwaliteit.”

En toch is een Europese overwintering nog mogelijk. Vanaken: “We moeten naar Parijs om die laatste kans te grijpen. Hoe? Door geloof en vertrouwen te tanken in competitie en beker. En dan maar hopen dat we kunnen stunten.”

Simon Mignolet: “De sneeuwbal wordt groter”

Ook doelman Simon Mignolet kon de nederlaag moeilijk verklaren, al deed hij wel een poging. “We beginnen barslecht aan de wedstrijd met die vroege tegengoal en penalty. Bij 0-4 aan de rust heb je geen verhaal meer. Iedereen leefde in de mate van het mogelijke met een goed gevoel toe naar deze wedstrijd. Dan hoop je natuurlijk in een goed scenario terecht te komen, maar nu zullen we weer grondig moeten analyseren. Het enige wat kan helpen is resultaten halen in de komende weken.”

De ploeg straalde weinig lef uit. Hoe komt dat? “Dat is typisch voor onze situatie, de sneeuwbal wordt alleen maar groter”, analyseerde de ervaren doelman. “Het enige wat kan helpen is resultaten halen om dan met een beter gevoel naar de volgende wedstrijd toe te leven. Hoe langer dit duurt, hoe moeilijker het wordt. We zitten natuurlijk ook met veel jonge jongens die hier misschien voor de eerste keer in hun carrière mee te maken hebben. Maar het heeft niet veel zin om er veel over te spreken, we moeten de situatie omkeren op het veld.”