Pandoering tegen Leipzig is evenaring van zwaarste Europese thuisnederlaag ooit voor Club Brugge

Op 22 oktober 2019, iets meer dan twee jaar geleden dus en toen ook al met Philippe Clement aan het roer, verloor Club op de derde speeldag in groep A met dezelfde cijfers van Paris Saint-Germain. Het wedstrijdscenario was toen wel helemaal omgekeerd, want blauw-zwart slikte toen slechts één treffer voor rust en vier in de tweede helft, na een fabelachtige invalbeurt van Kylian Mbappé.

© BELGAIMAGE

Het was toen historisch, want nooit eerder verloor Club Europees met dergelijke cijfers in eigen huis. In augustus 2015 in de voorrondes van de Champions League werd er met 0-4 verloren tegen Manchester United.

De zwaarste nederlaag in Europa werd opgetekend in november 1988 in de Europa Cup I. Uit bij AS Monaco werd het toen 6-1. In september 2015 werd het op bezoek bij Napoli in de Europa League al eens 5-0.