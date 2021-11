Massaal veel politie in Frankfurt voor 1.750 Antwerp-fans

Antwerp zal in het Deutsche Bank Park, de imposante thuishaven van Eintracht Frankfurt, aangemoedigd worden door zo’n 1.750 supporters. Niet alle 2.000 beschikbare tickets voor Antwerpfans raakten dus verkocht en dat heeft wellicht toch iets te maken met de problemen tijdens de heenmatch in Deurne. Om die reden is er ook een grote delegatie van de Belgische én Nederlandse politie aanwezig in Duitsland, om eventuele onlusten snel in de kiem te smoren.

Een aanval van enkele honderden Frankfurt-hooligans op het rood-witte supporterscafé Great Old, een voetzoeker op het veld, gevechten in de hoofdtribune na de nederlaag in het slot van de wedstrijd… De heenwedstrijd tussen Antwerp en Frankfurt eind september op de Bosuil eindigde in een nachtmerrie. Verrassend genoeg bleken de Duitse club én de plaatselijke autoriteiten voor de terugwedstrijd in Frankfurt uiterst toegeeflijk. Niet alleen werden 2.000 Antwerpfans toegelaten, die mochten ook zonder enige restricties vrij afreizen naar Frankfurt. Toch raakten niet alle tickets verkocht. ‘Slechts’ 1.750 Antwerpfans ‘wagen’ de trip. De meesten gewoon met de wagen of de bus. Een groot deel reisde al woensdag af, anderen volgen pas donderdag op matchdag.

Onder hen een naar verluidt aanzienlijke delegatie vechtlustigen, die ‘wraak’ willen nemen voor de aanval op hun supporterscafé. En niet alleen van Antwerp zelf. Volgens onze informatie zijn ook heel wat collega’s van bevriende Belgische harde kernen mee naar Duitsland gegaan, net als enkele tientallen uit Nederland. Opvallend is alvast de stevige aanwezigheid van zowel Belgische als Nederlandse hooliganspotters in Frankfurt, die de Duitse politie deze week komt bijstaan.

Of en waar de harde kernen zouden afgesproken hebben, is onduidelijk. Een stevig testmoment wordt alvast de omgeving van de kerstmarkt in het centrum van Frankfurt. Die plek kozen de Antwerpfans uit als verzamelpunt, donderdagmiddag enkele uren voor aanvang van de wedstrijd. In de binnenstad van Frankfurt stonden woensdagavond al tientallen politiecombi’s opgesteld in de buurt van de kerstmarkt.

In het stadion zelf gaan de 1.750 Antwerpfans sowieso in de minderheid zijn. Er worden ongeveer 30.000 thuisfans verwacht, waardoor het Deutsche Bank Park voor iets meer dan 60 procent zal gevuld zijn.