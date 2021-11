Jonge dokters trekken in open brief aan alarmbel: “De huisarts is op”

Jong Domus, de vereniging van jonge huisartsen in ons land, trekt aan de alarmbel. In een open brief benadrukt de vereniging dat het voor huisartsen onhaalbaar is om het hoofd boven water te houden tijdens deze vierde coronagolf. “We willen terug naar onze zorgtaken, het is genoeg geweest”, klinkt het.

Het is niet de eerste hartenkreet van de huisartsen, maar ze benadrukken in de open brief dat er niet voldoende naar hen geluisterd wordt. “Reeds een maand geleden heeft Domus Medica alarm geslagen. Het voelt als een slag in het gezicht dat er zo traag gereageerd wordt vanuit de politiek”, aldus de huisartsen.

De artsen klagen verder aan dat de administratieve overlast de spuigaten uitloopt. “Testen regelen, codes aanmaken, quarantaine-attesten opstellen, het ‘juiste’ ziektebriefje doorsturen. Dat zijn niet de taken van de huisarts. We willen terug naar onze zorgtaken. Dit is van belang voor het welzijn van onze huisartsen, het voortbestaan van ons huisartsenberoep en voor de kwaliteitsvolle en tijdige zorg die elk van onze patiënten verdient.”

Concreet vragen de huisdokters om ervoor te zorgen dat Covid-testing en administratie volledig parallel komen van de huisarts en om werk te maken van testcentra met een vrije inloop. Enkel wie ernstig ziek is of een lichamelijk onderzoek wil, zou door de huisarts gezien moeten worden, klinkt het verder.

Uit recente bevragingen van huisartsenvereniging Domus Medica bij 1.169 huisartsen blijkt dat 10 procent van de huisartsen overweegt te stoppen met hun beroep. Meer dan de helft (55 procent) geeft aan deze werksituatie niet meer langer dan enkele weken te kunnen volhouden.

