Moordenaar Meredith Kercher vrijgelaten uit gevangenis in Italië

In Italië is Rudy Guede vrijgelaten na een gevangenisstraf van 13 jaar. Guede vermoordde de Britse studente Meredith Kercher in 2007. De Amerikaanse Amanda Knox en haar Italiaanse ex-vriend Raffaele Sollecito werden aanvankelijk schuldig bevonden in de zaak maar later vrijgesproken.

Rudy Guede, de enige persoon die uiteindelijk schuldig werd bevonden voor de moord op de Britse studente Meredith Kercher, is vrijgelaten uit de gevangenis. Hij zat 13 jaar van de opgelegde gevangenisstraf van 16 jaar uit. Normaal zou hij pas binnen 45 dagen vrijkomen, maar een Italiaanse rechter stemde in met een vervroegde vrijlating wegens goed gedrag.

Guede werd in 2008 aanvankelijk veroordeeld tot 30 jaar cel na een versneld proces, maar dat werd in hoger beroep teruggebracht tot 16 jaar.

Amanda Knox en Raffaele Sollecito

Kercher, een 21-jarige Britse uitwisselingsstudente, werd in november 2007 vermoord in haar huis in de universiteitsstad Perugia. Ze werd halfnaakt teruggevonden en er was sprake van meerdere steekwonden. Ze was ook seksueel misbruikt.

Met Guede – een Ivoriaan met een crimineel verleden - werd al snel iemand veroordeeld en schuldig bevonden. Hij zou Kercher verkracht hebben en haar de fatale messteek toegediend hebben. De vraag was echter of haar huisgenote, de Amerikaanse uitwisselingsstudente Amanda Knox en/of Knox’ toenmalige Italiaanse vriend Sollecito er voor iets tussenzaten. Aanvankelijk zei Guede Knox niet gezien te hebben op de avond van de moord. Later wijzigde hij zijn verklaring en zei dat hij Knox had zien wegvluchten.

De Italiaanse justitie ging er in eerste instantie vanuit dat de moord voortvloeide uit een gewelddadig seksspel, waaraan het slachtoffer niet wilde meedoen. Knox en Sollecito werden veroordeeld tot respectievelijk 26 jaar en 25 jaar cel.

Ze zaten vier jaar vast tot ze in 2011 vrijgesproken werden. Knox reisde terug naar Amerika, uit de klauwen van het Italiaanse gerecht. Sollecito bleef. In hoger beroep werden Knox en Sollecito echter opnieuw veroordeeld. In januari 2014 kreeg Knox 28,5 jaar cel en Sollecito 25 jaar. Een jaar later, in 2015, liet het hooggerechtshof in Italië de veroordeling definitief nietig verklaren.

Reacties

Guede heeft de moord op Kercher altijd ontkend, ook al werd zijn DNA gevonden op het lichaam van Kercher en in haar slaapkamer. De advocaat van de familie Kercher liet in Italiaanse media weten dat hoewel het normaal is dat straffen verlaagd worden, er in dit specifiek geval misschien meer “morele bezinning” nodig was over de vraag of “dergelijke lage straf wel voldoende is voor zo’n moord”.

In reactie op de vrijlating van Guede zei Sollecito tegen het persbureau Adnkronos: “Amanda en ik riskeerden een veroordeling voor iets dat we niet hadden gedaan vanwege zijn leugens. Het spijt me gewoon dat hij nooit spijt heeft gehad van wat hij deed, dat arme meisje vermoorden.”

Op Twitter liet Knox wetten dat ze hoopt dat Guede eindelijk zijn verantwoordelijkheid neemt. “Het zou de familie Kercher afsluiting geven, een einde maken aan de duistere speculatie rond de zaak en het zou mijn onterecht beschadigde reputatie herstellen en die van Raffaele.”

De zaak werd hevig gemediatiseerd en vooral in de Verenigde Staten bleven veel media Knox steunen, terwijl de Britse media haar neerzetten als een femme fatale. In 2011 zei de familie van Kercher nog dat de wereld in de hele zaak één iemand vergeten leek te zijn: Meredith zelf.