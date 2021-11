Waalse arts die coronacertificaten vervalste is gearresteerd

Het parket had al een gerechtelijk onderzoek wegens valsheid in geschrifte geopend naar de Waalse arts. Aanleiding was een klacht van AViQ, de Waalse tegenhanger van het Agentschap voor Zorg en Gezondheid. Daar hadden ze onregelmatigheden vastgesteld in de codering van vaccinaties door één bepaalde arts.

De Luikse arts werd woensdagavond gearresteerd door de politie. Hij wordt donderdagvoormiddag voorgeleid voor de onderzoeksrechter, die zal beslissen over een eventuele aanhouding. De man riskeert 5 tot 10 jaar cel, en ook zijn patiënten die een vals attest ontvingen, hangt een straf boven het hoofd. Het parket wenste woensdagavond geen verdere commentaar te geven.

