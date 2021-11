Zwitserse bondscoach houdt woord en stuurt 9,3 kilo chocola naar Noord-Ierland

Op een filmpje dat is verspreid door de Zwitserse bond is te zien hoe Yakin tal van repen chocola in een doos doet en deze opstuurt. 93 stuks, goed voor 9,3 kilo, omdat de Italianen 93 minuten niet tot scoren kwamen in Belfast. De Europees kampioen is daardoor aangewezen op het spelen van play-offs.

