Tientallen mijnwerkers vast na brand in Russische steenkoolmijn

In een steenkoolmijn in Siberië, zitten tientallen mijnwerkers vast onder de grond door een brand. De Russische autoriteiten melden dat nog minstens 45 mijnwerkers worden vermist, nadat zeventig medewerkers werden geëvacueerd. Het Russische persbureau Interfax meldt op basis van een medewerker van de mijn dat er nog 75 mijnwerkers vermist zouden zijn.

De brand vond plaats in de steenkoolmijn Listvjazjnaja in de regio Kemerovo. Verschillende werknemers zouden rook ingeademd hebben. Of er dodelijke slachtoffers zijn is nog niet duidelijk.