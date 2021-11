Zes maanden met uitstel voor Bart De Pauw: “Redelijk teleurgesteld”

Twee dagenlang werd er gepleit over de schuld of onschuld van televisiemaker Bart De Pauw (53). Hij stond afgelopen maand terecht voor belaging en elektronische overlast. De burgerlijke partij, 16 actrices en voormalige werkneemsters, eisten zelf geen straf. “Maar omdat De Pauw geen schuldinzicht vertoont, kan het parket zich niet vinden in een eenvoudige schuldverklaring”, zei de aanklager tijdens het proces. Daarom vroeg hij een straf van één jaar met probatie-uitstel en de verplichting om een cursus te volgen en zich te laten begeleiden door een psychiater.

Donderdag kwam het vonnis: zes maanden gevangenisstraf met uitstel. De voorzitter van de rechtbank in Mechelen begon door te zeggen dat een deel van de tenlasteleggen bewezen is. Een deel dan weer niet. Bart De Pauw is voor het misdrijf belaging schuldig verklaard ten aanzien van de feiten van mevrouw Naert, mevrouw Talloen, mevrouw Perquy, mevrouw Lloyd en mevrouw Henrard. Voor de overige vrouwen is hij vrijgesproken. Voor elektronische overlast is hij enkel schuldig bevonden voor feiten bij Helen Perquy, voor de anderen wordt hij allemaal vrijgesproken.

De vordering van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen werd onontvankelijk verklaard.

Liesa Naert, Ellen Lloyd en Ella June Henrard krijgen elk één euro morele schadevergoeding.

“Het gedrag van meneer De Pauw is vastgesteld als strafbaar gedrag, en daar ging het over. Nu gaan we vonnis rustig bestuderen”. Dat zei advocate Mussche als eerste reactie op het vonnis.

Beroep

“We zijn redelijk teleurgesteld met de uitspraak. We moeten nu het vonnis lezen”, was de eerste reactie van De Pauw na het horen van het vonnis. Hij zei te zullen bekijken of hij beroep wil aantekenen. Daarvoor heeft hij dertig dagen de tijd.

Bovendien is er nog een ander proces dat om de hoek loert: dat van Bart De Pauw tegen de openbare omroep, waarin hij een schadevergoeding van twaalf miljoen euro vraagt voor zijn ontslag, dat volgens hem onterecht was.

