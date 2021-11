Buitenlandse pers: “Beschamende avond” voor Club Brugge, extra slechte punten door biergooiende fans

“Een beschamende avond voor Club Brugge”, stelden ze ook in Nederland bij Voetbal International vast na de pijnlijke 0-5-thuisnederlaag tegen RB Leipzig in de Champions League. In het buitenland was niet alleen het matige spel, maar ook de onsportieve reactie van de thuisploeg opgevallen. De biergooiende fans bezorgen Club Brugge een slechte naam.

Nee, dat het op het veld van de Belgische kampioen zo vlot zou gaan voor RB Leipzig hadden ze zelfs in Duitsland niet verwacht. “Club Brugge kwam meer zeer sporadisch tot aanvallen, die dan ook nog eens amper gevaarlijk waren”, stelde het Duitse voetbalblad Kicker verrast vast. “Leipzig daarentegen straalde steeds gevaar uit en profiteerde van het zeer makke verdedigen van de gastheer. Na de pauze drukte een agressiever Club Brugge veel meer naar voren, maar Leipzig bleef defensief de focus houden en had ook geluk dat De Ketelaere de vrijstaande Lang onnauwkeurig aanspeelde.”

Tagesschau zag hoe RB Leipzig na de competitienederlaag tegen Hoffenheim van afgelopen weekend wel weer sterk speelde. “Onder leiding van hulpcoach Achim Beierlorzer wist Leipzig zijn gekende RB-pressing met succes terug te brengen”, klonk het op de website van het televisienieuwsprogramma. “De spelers van Brugge kregen geen tijd om in de wedstrijd te komen en kenden de grootste problemen met de steeds weer op hen af stormende tegenstanders. Na rust deed de ploeg het duidelijk rustiger aan, waardoor Club Brugge zowaar nog tot enkele kansjes kon komen.”

Extra slechte punten door onsportieve reactie

Het Duitse populaire dagblad Bild legde de nadruk op de onsportieve reactie van het thuispubliek toen RB Leipzig op voorsprong kwam, een reactie die we dit seizoen trouwens al eerder gezien hebben in het Jan Breydelstadion. “De fans lieten hun frustratie de vrije loop na de 1-0 en bierbekers vlogen richting de sterren van RB Leipzig. Josko Gvardiol werd getroffen”, klinkt het afkeurend. In Duitsland is zulk wangedrag van de fans absoluut not done.

Ook in Spanje zagen ze hoe Club Brugge de optater niet bepaald sportief opnam. “Halfweg stond de zware maar verdiende 0-4 al op het bord. In de laatste minuten was er uit woede met het resultaat nog een combo die je meer in (gevechtssport, nvdr) het MMA ziet dan in het voetbal van Balanta op Nkunku, maar de Fransman sloeg terug door nog een vijfde te scoren”, zag de Madrileense sportkrant AS.