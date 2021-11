Minister Verlinden: “Overlegcomité komt mogelijk vrijdag al bijeen om nieuwe maatregelen te bespreken”

Dat zegt Verlinden in een gesprek met De ochtend op Radio 1. Ze verwijst naar de noodkreet die huisartsen en ziekenhuizen slaan. “Ik denk dat we veel sneller moeten handelen dan initieel voorzien was, en dat betekent ook dat we in de komende dagen al extra maatregelen kunnen nemen.”

Ze wijst er wel op dat het premier Alexander De Croo (Open VLD) is die bevoegd is voor het bijeenroepen van het Overlegcomité met de verschillende regio’s.

Verlinden verwijst nadrukkelijk naar “sectoren die geconfronteerd worden met moeilijk na te leven maatregelen”. Als voorbeeld vernoemt ze de discotheken, maar het moeilijk is om de afstandsregels te respecteren. “Ik denk dat die sectoren ook behoefte hebben aan duidelijkheid.”