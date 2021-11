Zorgsector vraagt aan Overlegcomité “dringende en drastische pauzeknop”

De besmettingscijfers stegen de afgelopen week met 54 procent. In plaats van te vertragen zien we de besmettingen nog versnellen. “De vierde golf vervelt aan een razend tempo tot een tsunami. Werkelijk iedereen kent mensen in zijn omgeving die besmet zijn. Zoveel mensen zijn nu ziek of in quarantaine dat de samenleving systematisch ontwricht raakt”, luidt het donderdag in een gezamenlijk persbericht.

Naast de zorg kraken quasi alle segmenten van de samenleving, zegt de zorgsector. “De noodkreten uit het onderwijs zijn duidelijk: de situatie loopt er uit de hand. Het aantal besmettingen bij leerlingen is niet meer bij te houden. Leerkrachten vallen bij bosjes uit; directeurs krijgen de gaten niet meer gedicht, CLB’s draaien dol. Klassen of hele scholen sluiten”, luidt het.

Dezelfde geluiden klinken bij de bedrijven. “Ook daar is het door de vele zieken, quarantaines en het gebrek aan kinderopvang alle hens aan dek om de productie draaiende te houden. Ondertussen regent het annulaties in de horeca en eventsector, waardoor deze sectoren geconfronteerd zijn met een gigantische onzekerheid”, zeggen Domus Medica, de Vlaamse Vereniging voor Hoofdartsen en Zorgnet-Icuro.

De curves volgen momenteel het meest negatieve scenario dat de biostatistici vorige week presenteerden. “Dat zal ons - zonder extra maatregelen - in december doen uitkomen op meer dan 1.200 COVID-patiënten op intensieve zorg. In dat scenario houden we amper 600 bedden intensieve zorg over om mensen met een hartaanval, een beroerte of een zwaar ongeval de nodige zorg te geven.”

“Beste Overlegcomité, de signalen uit de samenleving zijn duidelijk, terwijl het aan jullie kant oorverdovend stil blijft. Bescherm de zorg én hun patiënten en maak dat onze scholen kunnen openblijven. Niet over twee weken, maar nu. Elke dag vertraging zal de schade alleen maar erger maken”, benadrukt de zorgsector.

