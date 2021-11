Advocaat Christine Mussche reageert tevreden op uitspraak in zaak Bart De Pauw, maar: “Eerst vonnis goed bestuderen”

Bart De Pauw werd donderdag in de rechtbank van Mechelen tot zes maanden celstraf met uitstel veroordeeld, in een van de eerste grote #MeToo-processen in België. Christine Mussche, die optrad die optrad voor de burgerlijke partijen, reageert tevreden op de uitspraak. “We gaan het vonnis eerst goed bestuderen”, klonk het nadat het vonnis werd geveld. “We zijn natuurlijk tevreden dat het gedrag van meneer De Pauw als strafbaar werd erkend.”