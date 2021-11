Arthur (6) sterft nadat ouders hem mishandelen: “Niemand houdt van me”

Een trieste zaak uit Engeland. Daar is de rechtszaak tegen de moeder en vader van Arthur Labinjo-Hughes gestart. Arthur stierf op 17 juni vorig jaar aan hersenletsel. In de rechtszaak, waar The Sun over bericht, komen schokkende details naar buiten over de mishandelingen die het 6-jarige jongetje heeft moeten doorstaan.

De aanklager beweert dat stiefmoeder Emma Tustin en vader Thomas Hughes eten en drinken achterhielden, en het jongetje zo uithongerden. Wanneer ze Arthur wél voedden, deden ze zoveel zout in het eten dat het jongetje flink verzwakte. Ook werd het jongetje zowel fysiek als mentaal mishandeld, dat schrijven verschillende Britse media. Zo moest het jongetje volgens Sky News toekijken toen zijn vader zijn favoriete voetbalshirt in meerdere stukken knipte. Dat deed de vader van Arthur omdat hij een foto zou hebben verscheurd.

“Zelf van trap laten vallen”

De ouders van Arthur beweren dat het jongetje is doodgegaan doordat hij zichzelf hoofdletsel heeft toegebracht. Dat zou hij hebben gedaan “door zichzelf van de trap te laten vallen toen hij 14 uur in de aangrenzende gang moest blijven staan”. Het jongetje zou 130 verwondingen hebben gehad over zijn hele lichaam. Waaronder alleen al dertig aan zijn hoofd en nek. Volgens de aanklager is het hersenletsel aangebracht door Tustin en Hughes.

In de in- en intrieste zaak laat de aanklager een huiveringwekkend geluidsfragment horen. Daarop is te horen hoe het jonge ventje huilt en zegt: “niemand houdt van me” en “niemand gaat me eten geven”.

Het proces moest dinsdag worden gestaakt na een lunchpauze toen moeder Emma met een ambulance naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Zowel stiefmoeder als vader pleitten niet schuldig te zijn aan moord.