Oudenaarde

De ravage is enorm na de zware uitslaande brand bij het textieldistributiebedrijf Bleckmann op industriezone De Bruwaan in Oudenaarde. Op de kantoren na is het hele complex van zowat 7.000 vierkante meter verwoest. In opdracht van het parket Oost-Vlaanderen onderzoekt een deskundige de oorzaak van de brand.