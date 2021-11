Waarom iedereen geschokt, maar niemand verbaasd is over drama met bootvluchtelingen: “Het Kanaal is een begraafplaats geworden”

Eenmaal ze op zee zijn, stopt het werk van de mensensmokkelaars. Of vluchtelingen Groot-Brittannië al dan niet bereiken, is niet hun grootste zorg. Ze hebben hun geld, dat is voor hen het enige wat telt. Het klinkt hard, maar zo gaat het eraan toe, zeggen hulpverleners in de kampen van Calais en Duinkerke. De dood van 27 transmigranten gisteren heeft er hard ingehakt. Ook bij Vlaamse vrijwilligers. “Vrouwen laten zich nu soms zelf misbruiken om hun kinderen veilig aan de overkant te krijgen.”