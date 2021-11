Klaar voor een schokgolf in het voetbal: deal tussen spijtoptant Veljkovic en federaal parket goedgekeurd

Goed nieuws wat betreft het strafonderzoek in het voetbalschandaal: de deal tussen spijtoptant Dejan Veljkovic, spilfiguur in operatie Propere Handen, en het federaal parket is donderdagvoormiddag goedgekeurd. Het federaal parket bevestigt dat de Kamer van inbeschuldigingstelling de deal heeft bekrachtigd. Dat wil zeggen dat alles wat Veljkovic aan de speurders verteld heeft, meegenomen kan worden in het dossier en dat tientallen verdachten binnenkort doorverwezen kunnen worden naar de rechtbank. Het zou gaan om bestuurders, trainers, scheidsrechters en makelaars.

Binnenkort weten we dus wie het federaal parket vervolgd wil zien in het grote voetbaldossier. Veljkovic’ advocaat Kris Luyckx roept al enkele jaren dat de biecht van zijn cliënt een schokgolf door de voetbalwereld zal jagen. De eindvordering van het federaal parket zal nu aan het strafdossier toegevoegd worden.

Het is de eerste keer in ons land dat het tot een spijtoptantenregeling komt. In de deal die Veljkovic met het federaal parket afsloot, en die nu officieel bekrachtigd is door het Antwerpse Hof van Beroep, is er sprake van een verbeurdverklaring van vier miljoen euro. Dat is het geld dat Veljkovic achter de rug van de fiscus extra opstreek bij tientallen transfers. De Servische makelaar verliest ook definitief een resem eigendommen, onder meer enkele appartementen in Servië. Ook zijn bouwgrond in Schoten werd definitief in beslag genomen. Ook een deel cash in een kluis en enkele dure horloges – in beslaggenomen tijdens huiszoekingen destijds eind 2018 - is hij kwijt.

Veljkovic “kijkt er naar uit opnieuw makelaar te worden”

De bekrachtiging van de spijtoptantendeal impliceert ook dat Veljkovic zijn uiteindelijke straf al kent: hij zal als spijtoptant voor het hof van beroep finaal vijf jaar cel met uitstel opgelegd krijgen. Veljkovic is dus het grootste deel van zijn kapitaal kwijt, hij zal ontsnappen aan een effectieve gevangenisstraf. Of zoals zijn advocaat Kris Luyckx destijds zei: “Dejan vroeg me: “haal mij uit de gevangenis.” En dat heb ik gedaan.”

‘’Hiermee is het gerechtelijk onderzoek naar de betrokkenheid van mijn cliënt officieel afgesloten”, reageerde meester Luyckx bij persagentschap Belga. “Dejan Veljkovic heeft ondertussen ook opnieuw een registratie als makelaar bij de KBVB aangevraagd en kijkt er naar uit om zijn activiteiten als makelaar opnieuw te hervatten nu de rechtbank in Brussel afgelopen week zijn eerdere onterechte schorsing door het BAS heeft vernietigd.”