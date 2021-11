Dood Diego Maradona blijft na een jaar hevig nazinderen: gerechtelijke onderzoeken en zware beschuldigingen, maar ook prachtige eerbetonen

Exact één jaar geleden, op 25 november 2020, stond de voetbalwereld even stil. Diego Armando Maradona overleed op 60-jarige leeftijd na een hartstilstand. El Pelusa, ‘Pluisje’ zal in Argentinië en in Napels voor eeuwig god blijven. Bij het grote publiek zal hij herinnerd worden als een sublieme voetballer met een uiterst bewogen privéleven. Al was dat leven eigenlijk nooit privé. Net als toen hij nog leefde zorgt alles rond zijn persoon een jaar later nog steeds voor veel ophef.