Anderlecht-banneling Adrien Trebel deelt eten uit aan daklozen in de Brusselse metro

Anderlecht-middenvelder Adrien Trebel (30) heeft eten uitgedeeld aan daklozen in de Brusselse metro. Dat blijkt uit een foto die zijn entourage aan onze redactie bezorgde.

Trebel weet zichzelf zo weer positief in het nieuws te brengen nadat enkele Franstalige analisten hem begin deze week als oplossing naar voren schoven voor een krasselend paars-wit. Bij Anderlecht werd Trebel verbannen naar de B-kern omdat zijn hoge loon - zo’n 2,7 miljoen euro per jaar - niet overeenstemt met zijn rendement. De Fransman vertikte echter naar het buitenland te vertrekken of zijn contract te laten ontbinden voor een financiële compensatie. Afgelopen maandag speelde hij met de U21 van Anderlecht 3-3 gelijk tegen de U21 van AA Gent.