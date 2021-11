Advocaat Bart De Pauw: “Bart betaalt de prijs voor een veranderende tijdgeest”

“We zijn ontgoocheld over de strenge straf die is uitgesproken”, zo begon advocaat Verhaeghe zijn korte uiteenzetting. Hij overliep de beschuldigingen die het Antwerpse parket tegen zijn cliënt op tafel had gelegd, en concludeerde dat in acht van de dertien dossiers Bart De Pauw is vrijgesproken. “Voor elektronische overlast is het zelfs bijna een volledige vrijspraak geworden.”

“Wat blijft nog over? In het geval van Liesa Naert is hij veroordeeld omdat hij één keer aan haar deur heeft gestaan. Vervolgens is hij vrijgesproken voor alle berichten die hij haar heeft gestuurd. Er is een vrijspraak voor de elektronische overlast die hij haar zou hebben bezorgd.”

“Het dossier over Helen Perquy (mede-oprichtster van productiehuis Koeken Troef, red.) staat volledig los van de thematiek van #MeToo”, aldus de strafpleiter. “Het vonnis aanvaardt dit. De debatten hebben duidelijk aangetoond dat het hier ging over een uit de hand gelopen zakelijk geschil tussen twee aandeelhouders.”

Vervolgens verwees hij naar het dossier van een stagiaire bij Woestijnvis, die altijd anoniem bleef. “Dat betreft een incident uit 2007. Dat is tien jaar voor de zogenaamde zaak-Bart De Pauw losbarstte. Er zijn geen berichten of materiële bewijzen gevonden, en het is hier woord tegen woord.”

“Inschattingsfout gemaakt”

Wie blijven over? Ella-June Henrard en Ellen Lloyd (Een kleedster die achter de schermen werkte, red.). We begrijpen dat de situatie die Bart ten overstaan van hen met zijn berichten heeft gecreëerd, voor hen lastig moet zijn geweest. Bart heeft een inschattingsfout gemaakt. Hij heeft zich op de zitting uitgebreid en overtuigend verontschuldigd. Ik lees in het vonnis dat die excuses door de rechtbank zijn aanvaard.”

“Dan vind ik een straf van zes maanden celstraf voorwaardelijk, gedurende een proeftijd van drie jaar, een bijzonder strenge straf.”

“Niet schuldig pleiten”

“Zeker als je weet dat het parket eind oktober nog aandrong dat wij schuldig zouden pleiten op de betichtingen van alle dertien dossiers. We hebben dat geweigerd. Als ik het vonnis nu lees, hadden we daar geen ongelijk in, want we zijn voor een groot deel vrijgesproken.”

De advocaat liet niet na om op te merken dat zijn cliënt in het dossier van Maaike Cafmeyer, “met wie de hele zaak begonnen is”, over de hele lijn werd vrijgesproken.

“Kwalijke en activistische rol”

“Bart, Ines (de vrouw van De Pauw, red.) en ikzelf betreuren dat het nooit tot een gesprek is kunnen komen tussen Bart en de andere partijen. Ik blijf ervan overtuigd dat deze zaak niet voor de rechtbank had moeten komen.”

“We zijn wel tevreden dat het vonnis het Instituut voor Gelijkheid voor Mannen en Vrouwen, dat volgens ons een kwalijke, activistische rol heeft gespeeld in dit hele dossier, buitenspel heeft gezet. Hun vorderingen zijn van tafel geveegd.”

“Slinger is doorgeslagen”

“De slotsom: we hadden er meer van verwacht. Het gaat om soms heel oude feiten. We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat Bart vandaag de rekening betaalt voor een veranderende tijdgeest. Voor een slinger die volledig naar de andere kant is doorgeslagen.”

De advocaat kon nog niet zeggen of Bart De Pauw beroep aantekent. “We zullen nu de tijd nemen om het even te laten bezinken.”