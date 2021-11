Overlegcomité komt vrijdag al opnieuw samen

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) had donderdagochtend in De Ochtend op Radio 1 al aangekondigd dat de mogelijkheid bestond dat het Overlegcomité vervroegd zou samenkomen. “Als het nodig is om te handelen, moeten we dat ook doen. We hebben altijd gezegd dat we snel kunnen schakelen als het nodig is, en als de cijfers zich nu zo aandienen dat actie nodig is, moeten we ook beslissingen nemen.”

En dat Overlegcomité zou vrijdagochtend al kunnen plaatsvinden. Dat hebben verschillende bronnen aan de redactie van De Standaard bevestigd.

Ook zou er donderdagavond al een kernoverleg zijn om dat Overlegcomité voor te bereiden. (sgg)