De ongelofelijke statistieken van Club Brugge-RB Leipzig: 0-5 verloren, maar wel 75 passes meer gegeven dan de tegenstander

0-5. Wie enkel op de score afgaat in de Champions League-match tussen Club Brugge en RB Leipzig, denkt dat het een ongelofelijke walk-over was. Alleen: opvallend genoeg domineerde blauw-zwart over de volle negentig minuten heel wat statistieken tegen de Duitsers.

Balbezit: volgens de officiële cijfers van de UEFA in het voordeel van Club Brugge (52% versus 48%). Hoekschoppen: 13-5 voor Club Brugge. Gewonnen duels: 82 voor Club Brugge, amper 51 voor RB Leipzig (*). Verstuurde passes: 436 passes voor Club Brugge, 343 voor RB Leipzig. Aangekomen passes: 325 voor Club Brugge, slechts 252 voor RB Leipzig. U leest het goed: Club Brugge heeft in een wedstrijd die het met 0-5 verloor, zo’n 75 passes meer gegeven dan zijn tegenstander.

Het grote verschil tussen de twee ploegen bleek immers te zitten in hoe snel naar het vijandige doel gegaan werd eens de bal in hun bezit was. Club Brugge kwam over de hele match aan tien schoten op doel, RB Leipzig aan 23 stuks. Dat wil zeggen dat blauw-zwart gemiddeld 32,5 passes nodig had om tot een doelpoging te komen, de ploeg uit Leipzig slechts 10,95 passes. De Duitsers werden daarbij geholpen door de hoge druk die ze zetten, waardoor de afstand tot het Brugse doel kleiner werd.

Tweede keer dat Belgische ploeg dit overkomt

De Red Bull-ploegen hebben door de directe aanpak die ze hanteren altijd veel doelpogingen in verhouding met het balbezit dat ze hebben, maar dit is een wel heel extreem geval. Opvallend genoeg is het niet de eerste keer dat een Belgische ploeg op die manier tegen de Red Bull-lamp loopt. Twee jaar geleden had Racing Genk ook 54% balbezit en gaf het 44 passes meer dan zijn tegenstander toen het een zware 6-2 om de oren kreeg van RB Salzburg. Dat team, waarvoor Erling Haaland toen een hattrick scoorde, werd toen gecoacht door Jesse Marsch… die nu aan het roer staat bij RB Leipzig.

(*): de cijfers van gewonnen duels worden niet bijgehouden door de UEFA. Deze komen van de statistiekenteller van de Franse sportkrant L’Equipe.