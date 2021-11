Arsenal-trainer Mikel Arteta ziet Arsène Wenger graag terugkeren: “We hebben al contact gehad”

“Er is al contact geweest. Ik zag hem onlangs toen we beiden op de première van zijn film waren en toen hebben we gesproken. Het was ongelooflijk aangenaam om hem te zien en met hem te praten. Hopelijk kunnen we hem dichter bij de club brengen”, zei Arteta, coach van Rode Duivel Albert Sambi Lokonga bij de Londense club.

“Ik denk dat hij een grote bijdrage kan leveren aan de club. Omdat ik denk dat hij een bepaald klimaat kan creëren, vanwege het respect en de bewondering die iedereen bij de club heeft voor wat hij heeft gedaan en ook waar hij voor staat als persoon binnen deze club.”

Volgens Arteta moet het vooral uit Wenger zelf komen. “Dingen hebben tijd nodig, en ik denk dat hij zelf de regie moet voeren. Wat ik kan zeggen vanuit mijn kant, en ik spreek denk ik namens iedereen, dat we heel blij zouden zijn om hem veel dichterbij te hebben.”

Arsenal is na een slechte start behoorlijk opgeklommen in de Premier League. ‘The Gunners’ staan nu vijfde. Arsenal komt niet in Europa in actie. Onder leiding van Wenger, die in 2018 stopte, behoorde Arsenal jarenlang tot de top van Engeland. In 2004 leidde hij de club naar de landstitel en sindsdien werd de club uit Londen nooit meer kampioen.

Arteta volgde in het seizoen 2019-2020 Unai Emery op. Emery, die twee jaar geleden werd ontslagen, is nu in dienst van Villarreal.