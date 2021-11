Magdalena Andersson doet maandag nieuwe poging om Zweedse premier te worden

Magdalena Andersson doet maandag een nieuwe poging om premier van Zweden te worden. Woensdag had ze minder dan acht uur na haar verkiezing haar ontslag ingediend omdat ze de steun van de Groenen voor haar minderheidscoalitie kwijt was. Toch gelooft ze dat het nog goed komt. Het parlement zal maandag opnieuw stemmen over haar premierschap.