Clubicoon Eric Cantona zaait verwarring: “Ik ben de nieuwe coach van Manchester United”

Manchester United is na het ontslag van Ole Gunnar Solskjaer afgelopen zondag op zoek naar een nieuwe manager. Te midden de geruchten zaaide clubicoon Eric Cantona, die sinds het einde van zijn voetbalcarrière in 1997 nooit actief was als clubtrainer, nog meer verwarring door zichzelf in een video op Instagram media uit te roepen tot de nieuwe manager van United. “Hallo vrienden, ik wil jullie exclusief melden dat ik de nieuwe manager van Manchester United ben.”