“Langzaam de takken van onze samenleving kapot laten gaan, kan geen oplossing zijn”: zorgsector slaakt noodkreet

In een gezamenlijke brief aan de leden van het Overlegcomité trekken huisartsenvereniging Domus Medica, de Vlaamse Vereniging voor Hoofdartsen en Zorgnet-Icuro aan de alarmbel. Ze roepen de overheid op om dringend maatregelen te nemen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus. “Bescherm de zorg én hun patiënten en maak dat onze scholen kunnen openblijven. Niet over twee weken, maar nu.”